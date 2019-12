“El Padre Sexy”, así apodan ya a este sacerdote que enciende las redes con su pasión de ayudar.

Ricardo Esteves salió a la vista del internet luego de un video en el que, disfrazado de cupido, logra conquistar a miles de corazones con una interpretación que, si bien no es digna de un Oscar, si lo es para hacer recapacitar a docenas de enamorados en las complicadas artes de amar.



En el video que lleva por fondo el inolvidable tema de “Pretty Woman” tiene poco más de 67 mil reproducciones.



Ahí, el conocido como el “Sacerdote Sexy”, pasa una serie de peripecias enfrentado con un demonio en vísperas de una pareja que intenta tener un amor de verdad, ahí, Ricardo Esteves hace de todo, bebe cocteles, viste de blanco con un pantalón claro al calce, una t shirt y chaleco ajustado, además de coquetear con la cámara haciendo un repetitivo guiño que al parecer conquistó a los más de 168 personas que están suscritas para los nuevos videos del cura sexy.



En las redes sociales del portugués, se pueden ver un sinfín de fotografías que tienen que ver la normalidad de ser cura. En las imágenes se ve al religioso haciendo trabajo social en algunas misiones y en una que otra foto parece también ofreciendo misa y hasta la comunión a algunos feligreses.



“El Padre Sexy” apodado así por su procurado físico y su repentina fama en internet, lo tiene todos los días conquistando más seguidores pues es la rareza de sus publicaciones lo que tiene a más de uno encantado, ya que no se ve todos los días a un religioso sin camisa y unas abdominales de infarto.



Hasta el momento se desconoce si las actividades de modelo del cura dejan alguna motivación benéfica para su iglesia o para sus feligreses, se cree que, hasta el momento, fue solo la motivación de hacer algo diferente para poder acercar más gente a la iglesia.



Ricardo Esteves tiene 36 años y ya alcanzó la fama en su natal Portugal, debido a que se han viralizado algunos trabajos como modelo.



Cabe destacar que el cura, también ha aparecido en periódicos de aquel país, así como en algunos programas donde ha contado a detalle su inquietud por no convertirse en una figura pública.



“El Padre Sexy” lleva poco más de 10 años como párroco de Lanhelas, la cual está ubicada en Vilar de Mouros y Seixas, todas aldeas de la provincia de Caminha, las cuales están camino a Valença, en la frontera con la región española de Galicia.



Algunos vecinos de la zona, no ven bien que el cura frecuente los gimnasios de la zona, por lo que han intentado en más de una ocasión hacer movimientos pacíficos para lograr mover al cura de esa parroquia.



Referente a esos aislados comentarios, el párroco dio una entrevista a un periódico gallego, donde dijo estar tranquilo y feliz respecto a lo que estaba pasando.



“Esto es solo porque soy cura, porque realmente yo soy y hago una vida muy normal. Estoy seguro de que, si se quisiera hacer algún trabajo serio, nadie lo compartiría”, comentó a mediados del año el llamado “Padre Sexy” al diario La Voz de Galicia.



Respecto a las redes sociales del religioso, también aseguró que él es una persona muy consciente que no busca de ninguna manera faltarle al respeto a nadie y mucho menos por medio de sus publicaciones.



Al final y respecto a un supuesto calendario que haría para caridad en su natal Portugal, no hay nada concreto y se desconoce si Ricardo Esteves diga sí a quitarse un poco más la ropa, con tal de apoyar a niños de escasos recursos que podrían ser apoyados por una editorial portuguesa de revistas. Fuente Infobae