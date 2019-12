El concejal de Paterson NJ. Luis Vélez aparecerá en la Boleta electoral 2020

Por Karolina Martínez/ -

Estados Unidos:-El Concejal de Paterson en New Jersey Luis Vélez se convirtió a finales de diciembre 2019 como el primer candid ato oficial en las carreras electorales del 2020 para el Concejo Municipal.





La Secretaria de la ciudad de Paterson, Sonia Gordon certificó que el candidato presentó un número suficiente de peticiones firmadas para aparecer en la boleta electoral del 12 de Mayo del año entrante.





El líder y aspirante nueva vez al Concejo Municipal logro obtener 500 firmas y las pautas electorales requieren de 118 firmas válidas, Vélez recolectó casi tres veces el número de firmas requeridas.





"Me he dedicado a seguir trabajando más incondicionalmente y seguir apoyando en todos los proyectos que benefician a la comunidad, darme a los demás es mi despertar del día a día, los residentes del 5to barrio pueden estar seguro que trabajaré y seguiré trabajando 24/7 soy lo que soy por la comunidad, me debo a ellos" expresó.