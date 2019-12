David Ortiz en el Palacio Nacional

El presidente Danilo Medina recibió este lunes la visita de cortesía del expelotero David Ortiz, quien visita la República Dominicana por segunda ocasión luego de un atentado en el que casi pierde la vida en junio pasado.

Se trata de una visita en la que ambos intercambiaron sobre temas de interés común para la República Dominicana.

Se recuerda que Ortiz fue víctima de un ataque a tiros mientras compartía en un bar en la avenida Venezuela el pasado 9 de junio. Un hecho que conmocionó la sociedad dominicana y el mundo.

A principios de diciembre, el expelotero visitó el país por primera vez luego del atentado. En aquella ocasión Ortiz participó en el Juego de Leyendas realizado en el Estadio Quisqueya.

El pasado 16 de septiembre Ortiz había confesado que volvería al país, porque aquí tiene a su familia, independientemente de los resultados que arrojaran las investigaciones sobre su caso.

“Tengo a mi familia y mis amigos allá. Va a ser realmente bueno volver a casa y poder pasar tiempo con mi familia y esas cosas. No puedo esperar», dijo el ex de los Medias Rojas a mlb.com, donde también señaló que la visita sería entre noviembre y diciembre.

Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: DEPORTES