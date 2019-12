Comunicado de Amprosan

Como institución organizada y



comprometida con el bienestar y progreso de nuestra ciudad corazón, nos sentimos en el deber de aclarar la situación que se presentó en la noche del sábado 28 de diciembre, respecto a una presentación que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestro club. Dicha actividad era privada, en la que la institución única y exclusivamente alquiló el espacio, no era una actividad nuestra.

No obstante, entendemos que eso no nos desvincula de la falta de conciencia y de respeto de quienes violentaron los espacios que con gran esfuerzo han sido embellecidos por la alcaldía. Nuestra institución ha venido trabajando de la mano con la gestión de nuestro alcalde, con el objetivo de lograr una mejor ciudad para todos y de igual manera valoramos y resaltamos los resultados de dicha gestión. En este sentido, queremos dejar establecido que cualquier daño que hayan sufrido estas áreas serán asumidas para su reparación.

El Club Amaprosan se compromete en canalizar las exigencias de lugar a los organizadores de dicha actividad, para que asuman su responsabilidad ante esta lamentable situación.

Finalmente aclarar que nuestra actividad de fin de año fue el viernes 27 de diciembre, la cual fue todo un éxito y todo muy organizado. La situación que se presentó fue el sábado 28 en una actividad privada que el Club alquiló el espacio para una fiesta.

