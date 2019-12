SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





Si algo se puede decir de Cardi B es que es una persona muy original y no le importa el qué dirán. Solo hay que pasar por sus redes sociales para ver todas las formas originales que tiene de actuar, de vestir y de hablar. Así como un día sube un video comiendo patas de pollo, otro día se arregla el pelo de una forma muy particular: con una plancha de lavandería.Para nadie es un secreto que la intérprete de “I like it” utiliza pelucas paras sus shows, pero lo que muchos no sabían es cómo ella las mantiene totalmente lisa.La cantante estadounidense de origen dominicano aparece en un video, donde una de sus amigas utiliza la plancha de ropa en su larga cabellera. En las imágenes se ve a Cardi pasándosela muy bien mientras le planchan el pelo.Fuente: [ + ]

Archivado en:: ENTRETENIMIENTO