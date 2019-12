Mozart La Para y Dalissa Alegría caminarán al altar! El intérprete urbano le pidió matrimonio a la actriz durante la cena de Nochebuena y no fue hasta hoy que el artista publicó en su cuenta de Instagram la noticia con un poema en el que detalla los nervios y la emoción que sintió al recibir el «Sí, acepto».

«La parte que más me gustó fue cuando te sorprendí. Te dije cásate conmigo y me dijiste que Sí», dice en una parte el caption del video.

Aprovechó la oportunidad para tirarle una pequeña «puyita» a quienes dijeron que la relación no duraría. «Hablaron de nosotros y apostaron a nuestro fracaso, cuando pensaban que me alejaron de ti, te estaba dando un abrazo.

Dalisa y Mozart protagonizaron un año mediático en el que pasaron varias etapas desde la clandestinidad, la negación y finalmente la aceptación de que ya llevaban un buen tiempo de relación.

Mientras, del otro lado, quedó la amargura de la ruptura matrimonial entre el exponente urbano y la influencer Alexandra MVP, que se mantienen en el ojo público a pesar de la separación oficial desde marzo de este año.