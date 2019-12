Balas perdidas mata dos mujeres durante la Navidad en Santo Domingo Este y Baní

El luto y la indignación embargaron a una humilde familia del sector Santa Rosa del municipio Baní, provincia Peravía, luego de que su pariente Lucrecia Sanquintín Zoquier, de 58 años perdió la vida al recibir una bala perdida durante un tiroteo, supuestamente protagonizado por dos personas que se desplazaban en unas motocicletas.





Según versiones extraoficiales, dos individuos se encontraron en una esquina del referido sector armando una balacera repentina y una de las balas alcanzó en el cuello a la hoy occisa.





Otro caso similar sucedió en el sector de Mendoza, Santo Domingo Este, donde la señora Melania Rincón Sigilio murió al ser impactada de bala cuando se encontraba descansando en su residencia.





Sus familiares acusan a un mayor de la Policía, conocido como Pequeño, quien presuntamente irrumpió en la barriada haciendo tiros al aire.





"Prácticamente yo tenía como dos años que no veía ese hombre llegar por aquí. Lo vi cuando mató a mi mujer y ella me dijo: 'Memé me mató" narró César Rincón, esposo de la víctima.

