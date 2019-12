¡Atención! WhatsApp informa dejará de funcionar en celulares del 2011 y 2012

WhatsApp informó que dejará de funcionar en varios teléfonos inteligentes con Android e iOS, los cuales no podrán ejecutar la aplicación, debido a que la compañía ya no dará soporte para algunas plataformas móviles más antiguas a partir del 1 de febrero de 2020.

Los teléfonos Android con sistema operativo Android 2.3.7 y los iPhone con iOS 8 no serán compatibles con WhatsApp a partir del próximo año, de acuerdo con la información en la sección de preguntas frecuentes de WhatsApp.

De igual manera se puntualizó que estas versiones anteriores de los sistemas operativos Android e iOS “ya no pueden crear cuentas nuevas ni volver a verificar las cuentas existentes después del 1 de febrero de 2020”.

También se explicó que WhatsApp está retirando el soporte para todos los teléfonos con Windows a partir del 31 de diciembre de 2019, el mismo mes en que Microsoft finaliza el soporte de su sistema operativo móvil Windows 10.

La compañía también agregó que la aplicación “podría no estar disponible en Microsoft Store después del 1 de julio de 2019”.

Los Android en los que sus teléfonos dejarán de funciona son los dispositivos que tienen el Android 2.3.7 (alias) Gingerbread, cuya fabricación es de 2012 y 2011, entran en esa clasificación los siguientes teléfonos:

2012

Sony Xperia Adance

Acer Liquid Z Duo

Lenovo K800

T-Mobile Concord

Sony Xperia U ST25

Samnsung Galaxy S Lightray

Yezz Andy

Motorola Defy Pro XT560

Sony Xperia Go ST27a

Sony Xperia Go ST27i

Huawei Activa 4G

Motorola Atrix TV

Sony Xperia ion

Sony Xperia Sola

Orange San Diego

Vodafone Smart II V860

Samsung Galaxy S2

Sony Xperia P LT22i

LG Optimus 3D Max

LG Optimus Elite

Sony Xperia acro HD

Xolo X900

Sony Xperia Acro

Sony Xperia S

LG Spectrum VS920

Motorola Motoluxe

HTC Velocity 4G

2011

LG Prada 3.0

Motorola Fire XT317

Motorola XT532

Samsung Galaxy S2 LTE



